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Eski sevgilisi tarafından katledildi! Bahanesi kıskançlık

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#Asya Pınar Üzümcü#Oktay Hürmet#Cinayet
Eski sevgilisi tarafından katledildi Bahanesi kıskançlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü’yü öldüren Oktay Hürmet, mahkemede yine o bildik bahaneye sarıldı: “Telefonuna mesaj geldi. Bakmamı istemedi. Zoruma gitti.”

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Bursa’da Oktay Hürmet (23), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, geçen mart ayında eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü’nün (21) evine gitti, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Hürmet, Üzümcü’yü defalarca bıçaklayarak öldürdü, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci’yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Cinayetten sonra kaçan Hürmet ile yanındaki Alican Vergül (26) Sakarya’da yakalandı. Tutuklu sanıklar Hürmet ile Vergül hakkında, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU, ZORUMA GİTTİ'

Sanıkların yargılanmasına Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkemede ifade veren Oktay Hürmet, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtip, “Bir gün yemek sırasında telefonuna mesaj geldi. Bakmak istedim. Bana, ‘Sen karışamazsın’ dedi. Bana böyle yapması psikolojimi bozdu, bu davranışı zoruma gitti. Asya odasına girdiğinde beni görünce şok oldu. ‘Git buradan’ dedi. Benim gönderdiğim paraları sevgilisini kastederek, onunla yediğini söyledi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Annesini Alican bıçakladı. Çok üzgünüm ve pişmanım” dedi. Alican Vergül ise iddiaları reddetti. 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. 

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#Asya Pınar Üzümcü#Oktay Hürmet#Cinayet

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