Eski sevgilisi katletti

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Aydın’ın Efeler ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Ebru Öcal, iddiaya göre bir süre önce Cihan Kaman ile birlikte olup evinden ayrıldı. Kaman ile birlikte yaşayan Öcal, şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Öcal ile barıştı. Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan Kaman, Ebru Öcal’ın Güzelhisar Mahallesi’ndeki yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti. Burada Kaman ile Öcal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cihan Kaman, Öcal’ı 3 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Öcal’ı kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Sağlık ekibi, 33 yaşındaki Ebru Öcal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Öcal’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

KENDİNİ VURDU

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Polis, eşine dönen eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Cihan Kaman’ın Köşk ilçesinde olduğunu belirledi. Polis araştırmalarını yoğunlaştırırken, Ketenyeri Mahallesi’nde vatandaşlar tabancayla vurulmuş ağır yaralı biri olduğu ihbarı yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri başından vurulmuş olarak bulunan kişinin Kaman olduğunu belirledi. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki Cihan Kaman doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.