Eski sevgilisi kâbusu oldu

E.Ö.’nün emniyete şikâyetinin ardından Ö.F.S., eylemlerine ara verdi. Ancak bu uzun sürmedi. Haziran 2025’ten itibaren aynı eylemlerine devam eden Ö.F.S., psikolojik danışman E.Ö.’yü ısrarlı şekilde farklı numaralardan arayarak tehdit, hakaret ve şantaj eylemlerini sürdürdü. Ö.F.S., eski kız arkadaşı E.Ö.’ye, tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderdi. En son ağustos ayında farklı numaradan E.Ö.’yü arayarak, ‘Senin hayatını zehir edeceğim, çocuklarını senden alacağım. Sen benim olacaksın, engellerimi kaldır, kaldırmazsan olacaklardan sorumlu değilim, seni herkese rezil edeceğim, herkes senden nefret edecek’ diye sözler sarf etti.

‘300 NUMARADAN ARADI’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusunda bulunan E.Ö., şikâyet dilekçesinde Ö.F.S.’nin kendisini aradığı toplam 300 farklı numara kaydı olduğunu belirterek “Ö.F.S., kızımı, arkadaşlarımı ve eski eşimi de arayarak onlar üzerinden bana ulaşmaya çalışmaktadır. Beni saplantı haline getirmiş, bu durum artık rahatsız etmektedir. Ö.F.S.’den şikâyetçiyim. Can güvenliğimden endişe ediyorum. Hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.