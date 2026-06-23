Eski sevgilisi Danla Bilic’e 3 ay daha yaklaşamayacak

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Soruşturma sonucu Berk Çetin hakkında ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Berk Çetin, “Yapmamam gereken bir şeydi. Bir hata yaptım, pişmanım. Beraatımı istiyorum” diye konuşmuştu. Mahkeme, Berk Çetin’i ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Danla Bilic, ceza davası devam ederken birçok kez eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararları aldırmıştı.

‘BU SAPLANTIYLA ZARAR VEREBİLİR’

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Bilic, ceza davasının ardından Berk Çetin’in şiddet eylemlerine ve ısrarlı takiplerine devam ettiğini iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle “Müvekkili uzun süredir rahatsız eden Berk Çetin’in değişken psikolojisinin ne noktaya varacağı bilinememektedir. Çetin, müvekkil ile tekrar ilişki yaşamak istemektedir. Nerede ve ne zaman müvekkilin karşısına çıkacağı ve ne gibi bir eylemde bulunacağı tahmin edilememektedir. Akli dengesi yerinde olan bir insanın bu şekilde saplantılı bir aşk yaşaması ve aşkına karşılık alamaması sonucunda, müvekkile önceden zarar verdiği gibi tekrar zarar verme ihtimali bulunmaktadır” denildi.

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Talebi haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, Berk Çetin’in 3 ay süreyle mağdur Danla Bilic’in bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, Berk Çetin’in bu karara aykırı davranması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılacağını da kararında açıkladı.