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Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü

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#Muğla#Köyceğiz#Hasret Çakır
Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 16:49

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda av tüfeğiyle vurulan Hasret Çakır (41), yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Çakır’ın cinayet şüphelisi, eski sevgilisi Murat B. (48) gözaltına alındı.

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Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı tek katıl evinin balkonunda kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır, Yangı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Murat B. av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı.

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Murat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü

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#Muğla#Köyceğiz#Hasret Çakır

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