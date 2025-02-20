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Eski sevgilinin kirli oyunu

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#Eski Sevgili#Çete#Operasyon
Eski sevgilinin kirli oyunu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

İş insanı M.Ş., eski sevgilisi M.K.’den otomobilini geri isteyince çetenin hedefi oldu. Çete üyeleri tarafından 25 milyon TL ‘ceza’ kesilen M.Ş., otomobilden vazgeçmesine rağmen, şantaj ve tehditlerden kurtulamadı. M.Ş. evine silahlı saldırı düzenlenince çareyi polise başvurmakta buldu.

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İstanbul’da iş insanı M.Ş. (65), 6 yıl süren ilişkisinin bitmesinin ardından eski sevgilisi M.K.’den (30), kendisine ait otomobili geri istedi. Otomobili vermeyi kabul etmeyen genç kadın bir süre sonra bir kafede buluşmayı kabul etti. Buluşmaya 3 kişi ile gelen M.K.’nin yanındaki ‘Dayı’ lakaplı çete üyesi, iş insanı M.Ş.’yi , “Sana 25 milyon lira ceza kestik, araba da bizde kalacak” diye tehdit etti. Eski sevgilisine verdiği otomobilden vazgeçen iş insanı, kadınla irtibatını kesti. Ancak çete, ödeme yapılmayınca işadamına daha önce eski sevgilisiyle paylaştığı uygunsuz görüntülerle şantaj yapmaya başladı. Tehditlere cevap almayan çete, 1 Şubat’ta ise M.Ş.’nin evini kurşunladı.

TUTUKLANDILAR

Durumu polise bildiren M.Ş.’nin şikâyeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Önce kafedeki 3 şüpheli tespit edildi, ardından saldırıda kullanılan otomobil takip edilerek izi sürüldü. 10 ilçede, 20 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. İş insanının eski sevgilisi M.K. da olayın azmettiricisi olarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Adliyeye götürülen şüphelilerden, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen eski sevgili M.K.’nin de arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı.

 

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#Eski Sevgili#Çete#Operasyon

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