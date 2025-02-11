×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı: 'Atsan atılmaz, satsan satılır' dedik

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Yenişehir#Eski Sevgili
Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı: Atsan atılmaz, satsan satılır dedik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:17

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir kafede eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı. Mizah amaçlı başlayan 'eski sevgili standında' kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı

Mersin'de heykel boyama, seramik boyama, ahşap boyama, çocuk atölyesi gibi değişik konseptlerle müşterilerine hizmet veren bir kafede, eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satışa sunuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken mizah amaçlı başlayan 'eski sevgili standında' kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı. Eski sevgililerinden kalan hediyeleri satmak isteyen müşteriler açık artırma öncesi kafede kayıt yaptırarak, ürüne bir fiyat belirledi. Açık artırmanın başlamasıyla ürünler tek tek satışa sunuldu. Sahibi tarafından 1 kuruşa satışa çıkarılan kitap 125 liranın üzerinde fiyatla yeni sahibini buldu. Açık artırma sırasında hem sevgililerinden kalan hediyeleri satışa çıkaranlar hem de açık artırmaya katılanlar oldukça eğlendi.

Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı: Atsan atılmaz, satsan satılır dedik

Haberin Devamı

"'ATSAN ATILMAZ, SATSAN SATILIR' DEDİK"

Kafenin işletmecilerinden çocuk gelişimi ve drama öğretmeni Delal Dalgıç, "Eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; 'atsan atılmaz, satsan satılır' dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak" dedi.

Açık artırmaya katılan Başak Dolunay da, "İleride torunlarıma anlatacağım güzel bir anı olarak kalsın istiyorum. Bir kitap getirdim; ederi 5 kuruş, alana hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı: Atsan atılmaz, satsan satılır dedik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Yenişehir#Eski Sevgili

BAKMADAN GEÇME!