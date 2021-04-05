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DHA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eski sevgili tutuklandı

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Eski sevgili tutuklandı

Boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan’ın erkek arkadaşı Batuhan Başaran’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Konya Ereğli’de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan’ın (20), geçen perşembe günü 03.30 sıralarında, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan Başaran ile arkadaşı Serkan Şimşek ve onun babası Abdullah Şimşek gözaltına alındı. Batuhan Başaran, ifadesinde “Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim. Sonra panikleyip, arkadaşım Serkan’ı aradım. Serkan, babası Abdullah Şimşek ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar” dedi. 3 şüpheli, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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