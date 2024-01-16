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Eski sevgili trafikte dehşet saçtı! 'Bu kadar vicdansız olma' deyip aracın camını kırdı

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#Adana#Adana Haberleri#Darp
Eski sevgili trafikte dehşet saçtı Bu kadar vicdansız olma deyip aracın camını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:15

Adana’da Fırat A. (41), ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.’yi (40) konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan, ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” diyen Fırat A., hakkında uzaklaştırma kararı verilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Olay, 9 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi’nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi Fırat A.’dan ayrılma kararı aldı.

Eski sevgili trafikte dehşet saçtı Bu kadar vicdansız olma deyip aracın camını kırdı

N.K.’yi ikna edemeyen Fırat A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti. N.K.’nin konuşma talebini reddetmesi üzerine Fırat A., “Bu kadar vicdansız olma” diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı. N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Eski sevgili trafikte dehşet saçtı Bu kadar vicdansız olma deyip aracın camını kırdı

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Şüpheli Fırat A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eski sevgili trafikte dehşet saçtı Bu kadar vicdansız olma deyip aracın camını kırdı

'BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM'

Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nın şikayetçi olduğu Fırat A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dedi.

Eski sevgili trafikte dehşet saçtı Bu kadar vicdansız olma deyip aracın camını kırdı

İşlemlerinin ardından ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edilen Fırat A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Fırat A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. 

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#Adana#Adana Haberleri#Darp

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