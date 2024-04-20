Eski sevgili suçladı DR uzaklaştırdı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fulya B. tarafından sunulan dilekçeye göre; Prof. Dr. İ.K., Türkiye’de birçok ünlü sanatçının doktorluğunu yapan ve televizyon programlarına çıkan kulak burun boğaz, baş boyun cerrahisi ve ses hastalıkları uzmanıydı. Boğazında sorun yaşayan, yemek yiyemeyen ve 39 kiloya düşen 42 yaşındaki Fulya B., bir hekimin önerisiyle 2017’de alanında uzman ünlü Prof. Dr. İ.K.’ye başvurdu. İddiaya göre Prof. İ.K., ilk olarak nefes egzersizi yaptırdığı hastası Fulya B.’ye cinsellikle ilgili sorular sormaya başladı. Fulya B., “Sana kadınlığını geri getireceğim” diyen doktoru Prof. İ.K.’ye seanslara gitmeye başladı.

‘VİDEOLARIMI GİZLİCE ÇEKTİ’

Terapilerin Ocak 2024’e kadar devam ettiğini belirten Fulya B., suç duyurusu dilekçesinde şunlara yer verdi: “Terapiye gittiğimde suyumun içine ‘ketamin’ denen eczanede satılmayan bir ilaç veriyordu. Bu ilaç beni sakinleştiriyordu. Uyuşturucu (kokain) içtiğini gördüm. Beni de bu kullanmaya zorladı. Terapilerin ardından aramızda cinsel birleşme yaşandı. ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var’ diyerek beni şantaja ve cinsel işkenceye maruz bıraktı. Beni bağlama aparatlarıyla bağlayıp kostüm giydiriyordu. Cinsel organıma ve göğsüme mumlar damlatıyordu. Cinsel bölgeme siğiller çıkması üzerine başka bir doktora gittiğimde bana HPV bulaştığı söylendi. Bunca sene bu kişinin tehditleri yüzünden şikâyetçi olmadım ve çok korktum. Bana cinsel istismarda, şantaj ve tehditlerde bulunan, işkence eden, bilgim dışında zorla uyuşturucu madde kullandıran Prof. Dr. İ.K.’den şikâyetçiyim. Can güvenliğim tehlikededir.”

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‘BENİ SAPLANTI HALİNE GETİRDİ’

Fulya B.’nin kendisini saplantı haline getirdiğini ve asılsız iddialarda bulunarak itibarını zedelemeye çalıştığını ileri süren Prof. Dr. İ.K. de emniyete şikâyetçi oldu ve aile mahkemesine başvurarak 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Emniyet ifadesinde, Fulya B. ile Ocak 2024’e kadar gönül ilişkisi yaşadığını belirten Prof. İ.K., “İlişkimizi, kendisinin evli olduğunu öğrendikten sonra sonlandırmak zorunda kaldım. Fulya Hanım bu durumu kabullenememiş ve intikam alma yoluna gitmiştir. Kendisinin beni saplantı haline getirmesi korkmama sebep olmaktadır” diye konuştu.

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Talebi haklı bulan mahkeme, Fulya B.’nin 1 ay süreyle Prof. Dr. İ.K.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

‘İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZ’

- KONUYLA ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İ.K.’nin avukatı Dilek Helvacı ise “Müvekkile yönelik suçlamalar tamamen asılsız iftiralardan ibarettir. Müvekkil, bu hanımefendi ile duygusal bir ilişki yaşamıştır. Ancak hanımefendi müvekkilimin üzerinde evlenmek için yoğun baskı kurmuştur. Kıskançlık krizlerinden bunalan müvekkil de kendisinden ayrılmak istemiştir. Terk edilmenin yarattığı intikam duygusuyla hanımefendi tarafından tamamen hayal ürünü asılsız suçlamalarda ve iftiralarda bulunulmuştur” dedi.