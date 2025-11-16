×
Eski sevgili katliamı

#Eski Sevgili Cinayeti#Yasemin Bulut#Fevzi Köksal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

Yasemin Bulut, börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi Köksal tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Fevzi Köksal, işletmenin önünde kendini başından vurarak intihar etti.

BURSA Nilüfer, Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde bir börekçide dün saat 10.00 sıralarında Fevzi Köksal (40), börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Fevzi Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevzi Köksal da hastanede hayatını kaybetti.

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal’ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkânı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yasemin Bulut’un şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. İntihar eden Fevzi Köksal’ın da evli olduğu öğrenildi.    

