Eski sevgili dehşeti... Sokakta yürürken vuruldular

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İZMİR’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan Adnan Erman Özbek (41), önceki gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Elvin Özütaştan (42) ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile sokakta karşılaştı. Özbek, bir süre ilişki yaşadığı Özütaştan ve yanındaki Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Özbek, beylik tabancasını çıkartarak art arda ateş etti. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı. Ardından polis memuru Özbek, olay yerinden kaçtı.

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Elvin Özütaştan saldırıda hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında vücuduna 7 kurşun isabet eden Berberoğlu’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Özbek’in ise meslektaşları tarafından aranırken dün öğleden sonra tabancasıyla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Eski milli yüzücü Fehmi Kaan Berberoğlu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Elvin Özütaştan’ın acılı babası Derviş Özütaştan (71), “Kızımın 2 çocuğu vardı. Özbek, rahatsız ediyordu. Benim de son zamanlarda haberim oldu. Olaydan kısa süre önce kızımın otomobilin arkasına, kendi otomobilini park etmiş. ‘Seni kurşun yağmuruna tutacağım’ demiş. Olaydan birkaç saat önce beni aradı. ‘Baba, hayati tehlikem var’ dedi. Sonra kötü haberi aldık” dedi.