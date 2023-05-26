Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

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Aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, belinden çıkardığı tabancayla Dürdane K.’ye, görgü tanıklarının iddiasına göre “Hayatımı mahvettin” diyerek peş peşe 4 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dürdane K., ağır yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dürdane K., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dürdane K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Erdoğan Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.