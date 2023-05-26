Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Hastane#Gözaltı
Eski sevgili dehşeti Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Kocaeli Gebze’de önceki sabah, Dürdane K., birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Erdoğan Özdemir ile sokakta karşılaştı.

Haberin Devamı

Aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, belinden çıkardığı tabancayla Dürdane K.’ye, görgü tanıklarının iddiasına göre “Hayatımı mahvettin” diyerek peş peşe 4 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dürdane K., ağır yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dürdane K., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dürdane K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Erdoğan Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis#Hastane#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik