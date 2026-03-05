Eski sevgili dehşeti... Kapıyı kilitleyip başından vurdu

Haberin Devamı

İddiaya göre Halit D. eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz’in (40) işyerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı. Halit D.’nin kapıyı kilitlemesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu.

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.