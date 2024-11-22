Eski sevgili dehşeti: Evi basıp aileye kurşun yağdırdı

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İstanbul Sarıyer’de, Süleyman Begik (22) ve İ.Ş. (22) geçen yıl kasım ayında tanışıp sevgili oldu. Yaklaşık 5 ay Begik ile birlikte olan İ.Ş., şiddet görmesi nedeniyle geçen nisan ayında Begik’ten ayrıldı. Bu durumu hazmedemeyen ve İ.Ş.‘yi takıntı haline getiren Begik, onu aylarca rahatsız etmeye devam etti. 18 Kasım Pazartesi günü İ.Ş.’nin çalıştığı işyerine giden Begik, onu zorla aracına bindirmek istedi. Ancak elinden kurtulan İ.Ş. taksiyle evine gitti. Bu kez de İ.Ş.’yi farklı bir numaradan arayan Begik, “Dışarıya çık, seninle son kez konuşacağım, bir daha görüşmeyeceğiz, dışarıya çıkmazsan evine ben girerim, hepinizi öldürürüm” diyerek tehdit etti.

12 EL ATEŞ ETTİ

Yaşananların ardından gece 02.15 sıralarında 77 BB 106 plakalı otomobiliyle İ.Ş.’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki evinin önüne giden Begik, egzoz sesi çıkartarak silahla 2 el ateş açtı. Sesleri duyan İ.Ş.’nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., kapının önüne çıktı. Begik’in 3 el daha ateş etmesi üzerine bu kez de İ.Ş.’nin babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş., kapının önüne geldi. O sırada saldırgan Begik, silahıyla İ.Ş.’nin ailesine 12 el ateş etti. Saldırı sonucu baba Ş.Ş., bacaklarına ve karnına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise kurşunların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.

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Olayın ardından saldırgan Süleyman Begik, geldiği araçla hızla kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Ş.Ş.’nin karnına isabet eden kurşunla midesinin, bacaklarına isabet eden kurşunlarla ise kemiklerinin zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören adamın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Begik’i ertesi gün sabah saatlerinde Ayazağa Mahallesi’ndeki bir AVM’de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Begik’in sakladığı ruhsatsız silaha da polis tarafından el koyuldu. Emniyete götürülen Begik’in çeşitli suçlardan 8 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan Süleyman Begik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ

- Süleyman Begik’in kendisini 7 aydır rahatsız ettiğini ifade eden İ.Ş., “Beni takıntı haline getirdi. Sürekli beni rahatsız ediyordu, daha önce de darbetti. İşyerimi bastı. Güzelce konuştuğum zamanlar da oldu ancak bir türlü anlamadı. Tehdit ve hakaretlerine sürekli olarak devam etti. En sonunda böyle bir şey yaptı ve babamı yaraladı” dedi.