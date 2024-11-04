Eski sevgili dehşeti: Asena barışmayınca öldürüldü

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Adana’da polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), dün sabah 08.00 sıralarında, kendisini bir süre önce terk eden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’un (25) çalıştığı Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki pastaneye gitti. Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Muhammed Kürşad Daniyar, belindeki tabancayı çıkarıp Fahriye Asena Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Daniyar, Eskikanbur’u başından tabancayla vurdu. Eskikanbur, kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed Kürşad Daniyar, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Eskikanbur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammed Kürşad Daniyar, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Fahriye Asena Eskikanbur’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KATİLİN KAN DONDURAN İFADESİ: ÖNCE ŞİŞEYLE VURDUM SONRA BIÇAKLADIM

Muğla Marmaris’te, Tuncay Yorulmaz (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz (50) arasında 31 Ekim sabahı evlerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz’ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis merkezine giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz’ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz’ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin 10 Ekim 2024’te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım’da duruşması olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorulmaz, tutuklandı.

SAVCIYA OLAY ANINI ANLATTI

Tuncay Yorulmaz’ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yorulmaz ifadesinde, yaklaşık 1 yıldır evli olduklarını, son zamanlarda eşiyle aralarında problemler olduğunu, eşinin önceki eşinden olma çocuklarına çok para harcadığını söyledi. Eşinin evi ile ilgilenmediğini, sosyal medyada canlı yayınlar açarak tanımadığı kişilerle konuştuğunu söyleyen Yorulmaz, “Sabah işe gitmeden önce konuşmak için yatakta yatan eşimin yanına gittim. Beni tersledi. Buna sinirlenerek oda içerisinde bulunan şişe ile başının arka kısmına sert şekilde vurdum. Mutfaktan bıçak alıp, sırt kısmına sapladım. Olaydan sonra polis merkezine gidip teslim oldum” dedi.