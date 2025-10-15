Eski sevgili dehşeti

Haberin Devamı

Ankara’da Merve Ongun (25), geçen pazar akşamı evine doğru yürürken, bir hafta önce ayrıldığı Kaan Bulut (27) ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Merve Ongun, Kaan Bulut’un motosikletini devirdi. Bunun üzerine Kaan Bulut, Ongun’u sokak ortasında öldüresiye dövdü. Ongun, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralandı. Bulut’un 112 Acil Servisi arayıp “Motosikletle kaza yaptık” diyerek ihbarda bulunduğu iddia edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ongun, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda Ongun’u dövdüğü ortaya çıkan Kaan Bulut, tutuklandı.

‘ADALETE GÜVENİYORUM’

Merve Ongun’un ablası Tülay Yılmaz, kardeşinin eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü. Yılmaz, kardeşinin çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, “Şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü. Hayati tehlikesi var. Doktorlar ‘Yaşasa bile muhtemelen felç kalacak’ diyor. Acımasızca darp edildi benim kardeşim. Bu kasten adam öldürmek. Bunun peşini asla bırakmayacağım. Bir evlat kolay büyütülüp yetiştirilmiyor. Ne kadar zorluklarla ve 25 yaşında bir genç kızdan bahsediyoruz. Gözü belki görmeyecek. Belki bir tarafı felç kalacak. Belki yatağa bağlı kalacak senelerce. Şu an bir bilinmezdeyiz biz ve önümüz çok uzun, süreç çok uzun. En ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalete güveniyorum” dedi.