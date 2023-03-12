Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgili dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cinayet#Gaye Güven
Eski sevgili dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Ankara’da Yiğit Bozkurt, eski kız arkadaşı Gaye Güven’i (24) tabancayla başından vurarak öldürüp ardından aynı silahla intihar etti.

Haberin Devamı

Altındağ ilçesinin Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan Gaye G.’nin bulunduğu dairenin kapısına dün saat 03.00 sıralarında eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt geldi. Bozkurt, Gaye Güven’e konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açtırdı. Ardından da Gaye Güven’i başından tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay sonrası kaçan Bozkurt’u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası Yiğit Bozkurt’un bir taksiyle kaçtığını belirlendi. Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt (22), yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Cinayet#Gaye Güven

BAKMADAN GEÇME!

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost