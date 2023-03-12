Eski sevgili dehşeti

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Altındağ ilçesinin Gülpınar Mahallesi’nde yaşayan Gaye G.’nin bulunduğu dairenin kapısına dün saat 03.00 sıralarında eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt geldi. Bozkurt, Gaye Güven’e konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açtırdı. Ardından da Gaye Güven’i başından tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay sonrası kaçan Bozkurt’u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası Yiğit Bozkurt’un bir taksiyle kaçtığını belirlendi. Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt (22), yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.