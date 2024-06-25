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Eski sevgili dehşet saçtı... Ümmü ekmeği eve götüremedi

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#Konya#Selçuklu#Konya Numune Hastanesi
Eski sevgili dehşet saçtı... Ümmü ekmeği eve götüremedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Arafa Yıldırım, marketten ekmek alıp evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer’i yaşadığı apartmanın girişinde tabancayla kurşun yağdırıp katletti.

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Konya Selçuklu’daki bir sitenin girişinde dün 10.00 sıralarında, 4 çocuk annesi Ümmü Döğer (42) marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde, Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım (44) ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer’i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi. Bu sırada çevredekiler de Yıldırım’a “Dur, yapma” diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Yıldırım, Ümmü Döğer’in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti. Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Arafa Yıldırım da ağır yaralı olarak ameliyata alındığı Konya Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer’in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü.

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#Konya#Selçuklu#Konya Numune Hastanesi

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