Eski sevgili dehşet saçtı: Kadının evini basıp erkek arkadaşını bıçakladı

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi Çiğdem A.’nın evine gelen eski sevgili İdris Ç., anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. İdris Ç.’nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.