Eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya sürpriz tahliye

Haberin Devamı

Mahkeme, Yargıtay kararındaki gerekçelere işaret ederek Sarıkaya hakkında ‘konutunu terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol kararının uygulanmasına hükmetti. Dava dosyasına göre, FETÖ’nün ilk kumpasları arasında sayılan Şemdinli iddianamesinin altında imzası olan Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendiliğinden savcılığa giderek itirafçı oldu. İtiraflarının ardından Sarıkaya hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme alt sınırdan uzaklaşarak Sarıkaya’ya FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ferhat Sarıkaya 6 yıl, 4 ay, 19 gün tutuklu kaldı.