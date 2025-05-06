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Eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya sürpriz tahliye

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#Ferhat Sarıkaya#FETÖ#Ankara
Eski savcı Ferhat Sarıkaya’ya sürpriz tahliye
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 07:00

Kamuoyunda ‘Şemdinli savcısı’ olarak bilenen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası itirafçı olduğu halde FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alan eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın 21 Mart'ta tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

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Mahkeme, Yargıtay kararındaki gerekçelere işaret ederek Sarıkaya hakkında ‘konutunu terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol kararının uygulanmasına hükmetti. Dava dosyasına göre, FETÖ’nün ilk kumpasları arasında sayılan Şemdinli iddianamesinin altında imzası olan Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendiliğinden savcılığa giderek itirafçı oldu. İtiraflarının ardından Sarıkaya hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme alt sınırdan uzaklaşarak Sarıkaya’ya  FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ferhat Sarıkaya 6 yıl, 4 ay, 19 gün tutuklu kaldı.

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#Ferhat Sarıkaya#FETÖ#Ankara

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