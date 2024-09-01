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Eski şarkıcı Gül Avalan'dan yardım çağrısı

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#Adana#Deperm#Yardım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:24

Adana'da yaşayan eski sarkıcı 92 yaşındaki Gül Avalan, zor günler geçirdiğini, önce arazisinin bir kısmının işgal edilerek ekim yapıldığını, depremde de evinin ağır hasar gördüğünü belirtti. Gül Avalan, 'Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular.' şeklinde konuştu.

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Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan, asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı son zamanlarda zor günler geçiriyor. Özelikle 1960'lı yıllarda Gül Avalan ismi ile çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini yapamaz hale gelerek baba köyüne yerleşti.

Eski şarkıcı Gül Avalandan yardım çağrısı

Oğluyla birlikte yaşayan Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı. Avalan, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum.

Eski şarkıcı Gül Avalandan yardım çağrısı

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Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular.

Eski şarkıcı Gül Avalandan yardım çağrısı

Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi. Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”

Eski şarkıcı Gül Avalandan yardım çağrısı

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#Adana#Deperm#Yardım

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