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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem vefat etti

#Tarhan Erdem#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#KONDA
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem vefat etti

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri ve Konda Araştırma Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

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KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin kurucusu ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem , 2 gün önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Bodrum’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Erdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem, 1933 yılında Bartın Kurucaşile’de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyet Gazetesi ve Doğan şirketler Grubu’nda, kontrol mühendisliği, kontrol amirliği, proje mühendisliği, genel müdürlük, koordinatörlük, genel koordinatörlük görevlerinde bulundu. Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal Gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

1987 yılında, halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ’yi kurdu. CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Erdem, 1977 yılında ise kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Tarhan Erdem 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yaptı.

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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem vefat etti

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