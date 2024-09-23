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Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı

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#SAKARYA#Darp#Polis
Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 15:52

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip, sosyal medyada paylaşan eski kulüp yöneticisi Semih İlkis, tutuklandı. İlkis ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” şeklinde konuştu.

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Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, bir odada tokatlandığı görüntüler, 20 Eylül gecesi sosyal medyada yayıldı. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı. Gökhan İn'e 2 kez tokat atan kişinin kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu belirlendi.

Kulübün eski yöneticisi Semih İlkis tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Cengiz Şen'in, Gökhan İn'e, "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti, bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dedikten sonra tokat attığı görüldü. Başkan İn'in ise "Tamam oğlum. Sakin ol. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdiği duyuldu.


Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı

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6 SUÇ KAYDI VARMIŞ

'Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 6 suç kaydı bulunan Cengiz Şen, olayın ardından polis tarafından İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı. Şen, 'Yağma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında videoyu çeken Semih İlkis hakkında da gözaltı kararı verildi. Dün polise teslim olan İlkis, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı

TUTUKLANDI

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip, sosyal medyada paylaşan eski kulüp yöneticisi Semih İlkis tutuklandı.

Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı

Cengiz Şen(en solda), Gökhan İn(soldan ikinci), Semih İlkis(en sağda)

İlkis’in ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” dediği belirtildi.

Eski Sakaryaspor Başkanının darbedildiği anları kaydeden eski kulüp yöneticisi, tutuklandı

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#SAKARYA#Darp#Polis

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