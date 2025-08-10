Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, hayatını kaybetti

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 04:32

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Şıvgın, pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.

HALİL ŞIVGIN

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı. Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

