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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası

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Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası
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Tekirdağ'da eski Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı. 

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Şimşek, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından mahkeme, kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanık hakkında söz konusu suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

 

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