Eski rektör FETÖ'den tutuklandı: Hastaneden cezaevine

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Polis ekiplerince hastanede yakalanan Hoşcoşkun, iki haftalık tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylerken, 2017’den bu yana firari olması sebebiyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hoşcoşkun sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yükseköğretim Kurulu’nca 28 Şubat 2017’de Ege Üniversitesi’ndeki rektörlük görevinden açığa alınan Hoşcoşkun, 25 Ağustos’taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.