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Diyarbakır'da eski patronunu iş yerinde tabancayla öldürdü

#DİYARBAKIR#Polis#Şiddet
Diyarbakırda eski patronunu iş yerinde tabancayla öldürdü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde Şakir Y. (37), borç nedeniyle tartıştığı eski patronu Mehmet Sincar'ı (45) iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Şakir Y., otogar yakınlarında yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar ile eski çalışanı Şakir Y., iddiaya göre, borç nedeniyle telefonda tartıştı. Daha sonra Şakir Y., Sincar'ın iş yerine giderek içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı. Sincar'a ait otomobili önce yakmak isteyen Şakir Y., başaramayınca bu kez üzerinde taşıdığı tabancayla iş yerine girdi. Burada 2 el ateş eden Şakir Y., geldiği otomobille de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye ağır yaralı kaldırılan Sincar, hayatını kaybetti. Sincar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

10 DAKİKA İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, boş mermi çekirdeği buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çevrede kamera çalışması yapıldı. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını kontrol edip, 10 dakika sonra otogar civarında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Şakir Y.'yi kaçtığı otomobilin içinde yakalandı. Gözaltına alınan Şakir Y., emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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#DİYARBAKIR#Polis#Şiddet

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