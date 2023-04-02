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Eski okul müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı... Üçüncü aldatma iddiası

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#Antalya#Müdür#Okul
Eski okul müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştı Yeni detaylar ortaya çıktı... Üçüncü aldatma iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 12:28

ANTALYA'da bir ortaokulda müdürken aynı okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılarak, görevinden alınan ve gönderildiği okulda bir veliyle ilişki yaşadığı ileri sürülen S.Ö.'ye (48) eşi tarafından açılan boşanma davası dilekçesinde, ikinci bir veliyle de ilişki iddiası yer aldı.

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Antalya'da 2016 yılında Aksu İlçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda müdürken, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak gönderilen S.Ö., Korkuteli'de sınıfındaki bir öğrencinin velisiyle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası S.Ö. hakkında, sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, diğer yandan eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile Mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, olayların ortaya çıkması sonrası S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılık tarafından verilen 1 aylık uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.

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ÜÇÜNCÜ ALDATMA İDDİASI

Boşanma davası dilekçesinde, S.Ö.'nün yine Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıfındaki başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı iddiaları yer aldı. İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu. Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yer alıyor.

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#Antalya#Müdür#Okul

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