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Eski öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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#İbrahim Oktugan#Eyüpsultan#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 12:35

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu Y.K. (17), tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda Irak uyruklu öğrenci Y.K. (17), okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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KORKUNÇ SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eski öğrencisi tarafından silahlı vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor.

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Silahlı saldırı sonrası yaralanan Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.

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#İbrahim Oktugan#Eyüpsultan#Cinayet

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