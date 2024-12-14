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Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi

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#Gaziantep#İslahiye#Ökkeş Kavak
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavakın serbest kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:07

Gaziantep'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

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Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu olan Ökkeş Kavak'ın asli kusurlu olduğu ve 25 Şubat 2023'te 2 dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir" denildi. Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Ökkeş Kavak hem 36 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasının hem de 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davası sanıkları arasında yer aldı.

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#Gaziantep#İslahiye#Ökkeş Kavak

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