Eski nişanlısının kardeşini öldürmüştü... Mahkeme kararını verdi

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Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Eski nişanlısı Makbule M.'nin evine balkondan giren Sefa Candan, burada kadının kardeşleri Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay ile karşılaştı. Candan ile kardeşler arasındaki tartışma, sokağa taştı. Çıkan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, kurtarılamadı. Sosyal medyadan elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Candan, otomobiliyle gittiği Ankara'da yakalanıp, tutuklandı.

'PİŞMANIM, AİLEDEN ÖZÜR DİLERİM'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan, hakkında 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan Sefa Candan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Beyazıt Bestami Ay'ın annesi Meryem Ay ile ağabeyi Muhammet Ay, hazır bulundu. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Candan, "Pişmanım, aileden özür dilerim" dedi. Mahkeme heyeti, Candan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbete, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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KARAR SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

​Duruşmanın ardından ölen oğlunun fotoğrafı ile adliye koridorunda gözyaşı döken Meryem Ay, "Sokağa bırakılmış timsah, sırtlan. Benim oğlum altın gibiydi. 8 ay önce, benim oğlumu öldürmeden önce de tutukluymuş. 11 sene yatmış. Benim oğlumdan 3 gün önce bekçilerle kavga etmiş. Yine bırakmışlar. Benim oğlum kara topraktaysa, o da yatmasın. Onun annesi de huzurlu yatmasın. O sokaklarda her gün suç işlemiş. 39 tane dosyası var. Benim çocuklarımın bir tane bile dosyası yok. Bıçağı alıp, vuruyor düşüyor yine vuruyor" dedi.