Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan sanıktan dehşete düşüren sözler

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Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak’ta meydana geldi. Sefa Candan, bir süre birlikte yaşadıkları, kısa sürede nişanı attığı Makbule M.'nin (32) evine balkondan girdiğinde Muhammet Ay ve Beyazıt Ay kardeşlerle karşılaştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Beyazıt Bestami Ay kurtarılamadı. Sosyal medya hesabından, elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Sefa Candan, otomobiliyle gittiği Ankara’da yakalanıp, tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sefa Candan hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme ve yaralama' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Candan, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Olayda yaralı kurtulan Muhammet Ay ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Candan savunmasında, bıçağı kendini korumak için kullandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

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“Olay günü Sakarya’daydım. Makbule’nin sosyal medya hesabında bir arkadaşıyla alkollü mekanda eğlendiğini gördüm. Ben de alkollüydüm. Endişelenerek Bolu’ya döndüm. Telefonlarıma cevap vermeyince eve gittim. Zile bastım ama kimse açmadı. Tam gidecekken evden bir erkek sesi duydum. Balkondan eve tırmandım. Yatak odasının ışığı yanıyordu ve bir erkek vardı içeride. Benim yatak odamda ne işin var diyerek kavga ettik. Onunla kavga ederken tanımadığım başka bir erkek şahıs arkadan bana saldırdı. İkisi birlikte beni darp etmeye başladı. Beni mutfağa kadar getirdiler. Mutfak tezgahındaki bıçağı kendimi savunmak için aldım. Şahıslar korkarak kaçtılar, ben de arkalarından gittim. Bina kapısında yüz yüze geldik. Tekrar kavga ettik. Ben bıçağı kendimi savunmak için salladım. Ben evden çıktığımda şahıslar ayaktaydı. Bestami’nin öldüğünü sonradan öğrendim. Çok pişmanım. Mağdurun ailesinden özür dilerim” dedi.

YARALI KURTULAN ESKİ SEVGİLİ YAŞANANLARI ANLATTI

Olayda yaralanan Muhammet Ay da duruşmada ifade verdi. Muhammet Ay, sanık Sefa Candan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Makbule benim eski sevgilim olur. Kendisiyle bir müddet sevgili olduk. Ama ben kendisinin nişanlı olduğunu ve evlenmek üzere olduğunu bilmiyordum. Sefa isimli şahsı da tanımam. Olay akşamı eğlencedeydik. Geç vakit olduğu için evimizde uzak olduğu için kardeşimle ben Makbule’nin evinde kalmaya karar verdik. Gecenin bir vakti, kapı çaldı ve küfür ile tehditler yağdırmaya, hatta bizi öldüreceğine dair sözler söyledi. Ardından balkondan eve birisi girdi. Yatak odasında bulunan parfüm şişesiyle bana ve kardeşime saldırdı. Mutfaktan ekmek bıçağını alarak bizi bıçaklamaya başladı. Ben de kollarımdan bıçaklandım. Kardeşim daha çok bıçak darbesi aldı. Olay sonrası sanık kaçıp gitti. Kardeşim ise kan kaybından hastanede hayatını kaybetti. Kendisinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

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'BENİM ADIMI KİRLETTİN' DİYE MESAJ ATMIŞ

Makbule M. ise tanık olarak dinlendiği duruşmada böyle bir olayın yaşanmasının kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, yaralanan kişinin eski sevgilisi olduğunu, sanığın ise eski nişanlısı olduğunu belirterek, “Sefa’yı çocukluktan beri tanırım. 2022 yılında nişanlandık. Bu nişan aile arası oldu ve sonra anlaşamadık ayrıldık. Muhammet ise kısa süreli sevgili olduğum birisiydi. Biz nişanlandıktan sonra Sefa ile evi ortak kullandık. Biz o gece Muhammet ve ağabeyi, bir de ortak arkadaş ile eğlence mekanında eğlenirken, Sefa'yı tanıyan biri, bizim fotoğrafımızı çekip Sefa’ya göndermiş. Ardından telefonuma, ‘Benim adımı kirlettin’ mesajı atarak küfürler de yazdı. Sonra eve gittik. Kapı çaldı ben de hemen polisi aradım. Balkondan girerek parfüm şişesi ile saldırmaya başladı. Bestami ile Muhammet’e kaçmalarını söyledim. Daha önceden Sefa bana benden ayrılmak isteğini, hatta ihanet ettiğimi söyleyip evlenmek istemediğini, özgürlüğünü yaşayacağını da söylemişti. Böyle bir olayın yaşanması beni çok üzdü” diye konuştu. (DHA)