Eski nişanlısını sokak ortasında öldürmüştü! Katilin cezası belli oldu

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA



Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Uçuk'un, Oskay'ı yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede, Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi. Davanın ikinci duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Uçuk, SEGBİS ile katılırken, Oskay ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.



'KÜFREDİNCE ATEŞ ETTİM'



Duruşmada söz verilen sanık Barış Can Uçuk, "Konuşmak için yanına gittim. 'İstemiyorum' dedi, hakaret ve küfredince kendimi kaybedip, ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. Oskay ailesi ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.



Karar duruşmasında savcı, sanık Uçuk'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Uçuk'u 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.,