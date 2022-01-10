Eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

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Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.