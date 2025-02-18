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Eski nişanlısı tarafından öldürülen Beyza Akdoğan'a acı veda

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#Nevşehir#Beyza Akdoğan#Kadın Cinayeti
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Beyza Akdoğana acı veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 15:02

Nevşehir'de iki ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Mustafa Baltaş'ın (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü 21 yaşındaki Beyza Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Cevher Dudadev Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti.

BEYZA'YI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışmada eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra, aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BEYZA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Beyza Akdoğan'ın cenazesi, Külliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Mustafa Baltaş’ın cenazesi ise işlemlerinin ardından Hatay'a gönderilecek. Polis, olayla ilgili incelemesine devam ediyor. 

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#Nevşehir#Beyza Akdoğan#Kadın Cinayeti

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