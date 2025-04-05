Eski nişanlısı Selen'i öldürüp, annesini yaralamıştı: Yeni görüntüler

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necat Yorğun, sokakta eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'ın önünü kesti. Burada çıkan tartışmada Yorğun, Kaynak'a ve Selen Sakın'a ateş etti. Sakın ile annesi kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli aynı tabancayla göğsüne ateş edip, intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Necat Yorğun hastaneye hayatını kaybetti, Medine Serpil Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

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BİR CİSMİ VURDUĞU ANNEYE FIRLATMIŞ

Öte yandan olayın başlangıç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne ile kızın yaşadığı sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; Sakın'ın annesi Kaynak'ın güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru geldiği, o sırada aynı noktaya gelen Yorğun ile Kaynak'ın tartışması yer aldı. Ayrıca Yorğun'un elindeki bir cismi Kaynak'a fırlatıp, sokağa doğru hızla yürümesi görüntülere yansıdı.