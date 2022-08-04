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Eski nişanlısı öldüren Fatma, tabancayı kahvaltı için gittiği evden almış! Polis memuru açığa alındı

Güncelleme: 37 dk önce

#Tokat#Cinayet#Polis Memuru
Eski nişanlısı öldüren Fatma, tabancayı kahvaltı için gittiği evden almış Polis memuru açığa alındı

Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) öldürüp, kız arkadaşı E.D.'yi (25) yaralayan Fatma Güngör'ün (26) kullandığı tabancanın sahibi polis memuru İ.Ö. açığa alındı. Güngör'ün, olay günü bir arkadaşı ile birlikte İ.Ö.'nün evine kahvaltıya gittiği, daha sonra dolap içinde saklanan silahı alarak, evden çıktığı belirlendi.

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Olay, 2 Ağustos'ta Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Güngör, burada Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile gördü. Fatma Güngör, tabancayla Yıldız’ı vurarak öldürdü; yanındaki E.D.'yi de yaraladı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Fatma Güngör, hem emniyette hem de mahkemede susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski nişanlısı öldüren Fatma, tabancayı kahvaltı için gittiği evden almış Polis memuru açığa alındı

TABANCAYI ALIP, EVDEN ÇIKMIŞ

Güngör'ün olayda kullandığı tabancanın ise polis memuru İ.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Güngör'ün, olay günü bir arkadaşı ile birlikte polis memuru İ.Ö.'nün evine kahvaltıya gittiği belirlendi. Güngör'ün, İ.Ö.'nün bir dolabın içinde sakladığı tabancayı aldığı tespit edildi. Tabancayı çantasına koyan Fatma Güngör'ün, "Annemden telefon geldi, acil gitmem gerekiyor" diyerek evden ayrıldığı belirlendi.

Eski nişanlısı öldüren Fatma, tabancayı kahvaltı için gittiği evden almış Polis memuru açığa alındı
Ahmet Batuhan Yıldız

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POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 boş kovanın yanı sıra 3 mermi bulundu. Fatma Güngör'ün her atış sonrasında mermiyi tekrar namluya sürmeye çalıştığı, 3 merminin de bu sırada tabancadan çıkıp yere düştüğü belirtildi.

Bu arada, Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.Ö., hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız'ın kız arkadaşı E.D.'nin ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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#Tokat#Cinayet#Polis Memuru

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