Eski nişanlı dehşeti

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Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, önceki gün akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının evine gitti. Beyza Akdoğan’ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.