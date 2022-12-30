Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski nişanlı dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#Bedirhan Uysal#Ülkü Deniz Ersöz#Silahlı Saldırı
Eski nişanlı dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Bedirhan Uysal, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kız direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz hastanede yaşam savaşı veriyor.

Haberin Devamı

İstanbul Sancaktepe’de Bedirhan Uysal (22),  26 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ülkü Deniz Ersöz’ü (24) evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Uysal, C.K. (17) ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken kadının çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olup polise haber verdi. O sırada polis olduğunu iddia eden Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak genç kadının yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ersöz’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan Uysal ve yanındaki 2 kişi, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNENİN DRAMI

Haberin Devamı

Anne Ayşegül Ersöz, “Silah kafasına dayalıydı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtuldu ama sonra montundan tutup geri çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı sonra da ateş açtı. Ona vurarak belindeki silahı almaya çalıştım. Sonra arabaya bindi, arabaya saldırdım ama kaçtı gitti. Kızım neresinden vuruldu diye yüzüne baktım ama hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Allah'ım kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular kızımı. Yaktılar kızımı. Doktor 'Durumu kötü' dedi” diye konuştu.

‘YAŞAMASI MUCİZE’

Amca Senayi Ersöz ise “Yeğenim 2 ay önce başkasıyla nişanlanmıştı. Muhtemelen bunu kendine yediremedi, kinlendi. Ülkü’nün şu an beyni ile mermi savaşıyor. Yaşamasının mucize olduğunu söylediler” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedirhan Uysal#Ülkü Deniz Ersöz#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık