Eski muhtarı öldüren ayı telef edildi... Kan izleri takip edilecek bulundu

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Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü kırsalında meydana geldi. Köyün eski muhtarı Mahmut Alkaya, domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Alkaya, tedavi gördüğü Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYI TELEF EDİLDİ

Olayın ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saldırgan ayının kan kokusuna tekrar gelebileceği ve başkalarına da zarar verebileceği endişesiyle ayıyı ruhsatlı avcılara telef ettirdi. Avcıların kan izlerini takip ederek ayıyı buldukları öğrenildi.

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