MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski muhtar, domuz avında arkadaşını öldürdü
GeriGündem Eski muhtar, domuz avında arkadaşını öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA,(Mersin),(DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Eski muhtar, domuz avında arkadaşını öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski muhtar, domuz avında arkadaşını öldürdü
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, eski muhtar Selami Çelik (71), avda, arkadaşı Fikret Şahin'i (62) domuz zannederek öldürdü.

Olay, gece yarısı Çamlıyayla ilçesindeki Kurtçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Selami Çelik ile arkadaşı Fikret Şahin, ekinlerin olduğu tarlalara giren domuzlar için ava çıktı. Farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Ateş ettiği yeri kontrol ettiğinde ise arkadaşı Şahin'i hareketsiz yatarken buldu. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ancak gelen sağlık ekipleri, Fikret Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selami Çelik ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ölen Şahin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle