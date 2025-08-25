Eski MKE başkanına gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Ağustos 2025’te İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz, avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık ile Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo satan, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ersan Diamond’un sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 17 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Selahattin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 1 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Devam eden soruşturma kapsamında suç örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen MKE eski yönetim kurulu başkanı avukat İsmet Sayhan önceki gün Ankara’da gözaltına alındı. Ankara’dan İstanbul’a getirilen Sayhan’ın emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.