Eski MKE Başkanı ‘casusluk’tan tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ağustos 2025’te İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da eşzamanlı operasyon düzenlenmiş 17 kişi gözaltına alınmıştı. Selahattin Yılmaz dahil 10 şüpheli tutuklanmıştı. 1 şüpheli serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÖRGÜTLE BAĞLANTI İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, 23 Ağustos 2025’te Ankara’da gözaltına alınmıştı. Evinde ve ofisinde arama yapılan Sayhan, İstanbul’a getirilmişti.

4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan İsmet Sayhan dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan İsmet Sayhan, ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Sayhan hâkimlik sorgusunun ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.