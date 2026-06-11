Eski milli futbolcu kız kardeşler öğrencileriyle yeşil sahada…

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KÜBRA Çalık ve Şura Çalık Varol 2001 yılında ticaretle uğraşan babalarının işleri nedeniyle Samsun’dan Antalya’ya taşındılar. O zamanlar biri 10 diğeri de 12 yaşındaydı. Antalya’da yaşamaya başladıkları evin hemen karşısında TEGV Antalya Suna–İnan Kıraç Eğitim Parkı vardı. Yeni çevrelerine ve okullarına uyum sağlamaya çalışırken birlikte el ele tutuşup eğitim parkından içeri girdiler ve geleceklerini şekillendirecek eğitim ortamıyla da orada tanıştılar. Sanattan spora pek çok farklı alanda eğitim alan Kübra ve Şura, Türkiye’de kadın futbolunun olup olmadığından habersizken kendilerini sahada buldular. Şu an 37 yaşında olan Kübra Çalık forvette, 35 yaşındaki Şura Çalık Varol ise o dönem kalede yerini aldı. Halen Çanakkale Kalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Kübra Çalık, kardeşiyle birlikte başladığı bu yolculuğu şöyle anlattı:

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Şura ve Kübra kardeşler, TEGV Antalya Suna–İnan Kıraç Eğitim Parkı’ndaki futbol takımında oynadıkları yıllarda...

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İKİMİZ DE MİLLİ TAKIMDAYDIK

“Şehre yeni taşındığımız için hiç arkadaşımız yoktu, çevreyi tanımıyorduk. Futbol ile kurduğumuz bağ eğitim parkına girmemizle şekillendi. Orada eğitimlere başladığımız andan itibaren hiç yabancılık çekmedik. Eğitim parkının içinde bulunan sahada kendi kendimize futbol oynamaya başladık. Bu durum sürekli hale gelince de orada bir kız futbol takımı kuruldu ve biz 2 yıl boyunca gerçek bir takım gibi maçlara çıktık. Düzenli antrenmanlar yapıyor, erkek takımıyla da oynuyorduk. Bu alanda o kadar ciddi çalıştık ki kardeşim ve ben bu 2 yılın sonunda milli takıma seçildik. Üniversite eğitimine başlayacağımız sırada milli sporcu olduğumuz için İstanbul’daki Marmara Üniversitesi’nden teklif aldık ancak Antalya’dan kopmak istemediğimizden ikimiz de Akdeniz Üniversitesi’nde okuduk.”

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BAYRAĞI ÇOCUKLAR DEVRALDI

Burdur Cumhuriyet Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan küçük kardeş Şura Çalık Varol ise, şunları söyledi: “TEGV Antalya Suna–İnan Kıraç Eğitim Parkı’ndaki eğitim sürecimizde bizlere destek olan gönüllüler vardı ve onlar bizim antrenörümüzdü. Bu sayede o dönem adı Antalya Yenikapı Spor Kulübü olan takıma girdik. Bu amatör kulüpten sonra milli takıma seçildik ve sürecimiz öylece devam etti. Biz bu sporu TEGV sayesinde tanıdık ve sonrasında bu, bizi biz yapan bir değere dönüştü. Şu an ikimiz de beden eğitimi öğretmeniyiz ve yetenekleri keşfedip sporcu yetiştiriyoruz. Bizim yolumuz ‘iyi ki’lerle doluydu şimdi çocuklara da ‘iyi ki’ler kazandırmaya çalışıyoruz.”

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FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Şura Çalık Varol, “Kardeşimle hiç aynı şehirde görev yapma imkânımız olmadı ancak 1 ay önce ilk kez okul sporları Türkiye finali müsabakasında karşılaştık. Kübra’nın da benim de takımım il birinciliği elde ettiği için Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanmıştı” dedi.