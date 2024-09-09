×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti... Cinayet gibi kaza

Güncelleme Tarihi:

#İlkan Karaman#Emre Ali Önder#Kaza
Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti... Cinayet gibi kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Karaman hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü Emre Ali Önder, kazanın ardından 2 saat sonra yakalandı. Sürücü 1.16 promil alkollü çıktı.

Haberin Devamı

İZMİR’de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi’nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım’da da oynayan İlkan Karaman (34), Muğla’nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, önceki gün eşyalarını Datça’ya taşıdı. Gün boyunca yeni evine eşyalarını yerleştiren Karaman, gece arkadaşıyla dışarı çıktı. Karaman, bir akaryakıt istasyonunun önünden dün 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek istedi ancak inşaat mühendisi Emre Ali Önder’in (30) kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Önder, tutuklandı.

Haberin Devamı

KULÜPLERDEN TAZİYE

İlkan Karaman, Tofaş altyapısında yetişip kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım’da da oynamıştı. 2.06 boyundaki Karaman’ın vefatı sonrası eski kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka kulüpleri ile diğer birçok kulüp taziye mesajı yayınladı.    

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlkan Karaman#Emre Ali Önder#Kaza

BAKMADAN GEÇME!