Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti... Cinayet gibi kaza

Haberin Devamı

İZMİR’de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi’nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım’da da oynayan İlkan Karaman (34), Muğla’nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, önceki gün eşyalarını Datça’ya taşıdı. Gün boyunca yeni evine eşyalarını yerleştiren Karaman, gece arkadaşıyla dışarı çıktı. Karaman, bir akaryakıt istasyonunun önünden dün 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek istedi ancak inşaat mühendisi Emre Ali Önder’in (30) kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Önder, tutuklandı.

Haberin Devamı

KULÜPLERDEN TAZİYE

İlkan Karaman, Tofaş altyapısında yetişip kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım’da da oynamıştı. 2.06 boyundaki Karaman’ın vefatı sonrası eski kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka kulüpleri ile diğer birçok kulüp taziye mesajı yayınladı.