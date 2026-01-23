×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski milli badmintoncu Umut Can Turan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Tekkeköy#Motosiklet Kazası
Eski milli badmintoncu Umut Can Turan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 13:25

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Umut Can Turan, hayatını kaybetti. Umut Can Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İşten çıkıp eve dönen Umut Can Turan’ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, yolun banket kısmında park halindeki 99 ZC 168 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Burada tedaviye alınan Umut Can Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Azerbaycan uyruklu Nadir S., gözaltına alındı.

Umut Can Turan’ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu, kuryelik yaptığı öğrenildi. 

Gözden KaçmasınBilim dünyası şaşkın: Bu eller bildiğimiz her şeyi değiştirdiBilim dünyası şaşkın: Bu eller bildiğimiz her şeyi değiştirdiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKızamığın bilinmeyen yüzü: Yıllar sonra ortaya çıkıyor ve ölüme yol açıyor ‘Tedavisi yok, ölüm oranı yüzde 95’Kızamığın bilinmeyen yüzü: Yıllar sonra ortaya çıkıyor ve ölüme yol açıyor! ‘Tedavisi yok, ölüm oranı yüzde 95’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Tekkeköy#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!