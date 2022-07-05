Eski milli atlet komşu kurbanı

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Adana Seyhan’da 5 katlı apartmanın 3’üncü katında yaşayan Lokman D. (33) önceki gün, balkondan eski milli atlet Ahmet Pekyen’le (66) oğlu Onur Pekyen’in başına tükürdüğü için tartıştı. Ertesi sabah Lokman D., işe gitme saati öncesi Onur Pekyen’i balkonda beklemeye başladı. Ahmet Pekyen de oğlu kavgaya karışmasın diye apartmanın önüne gitti. Bu sırada Lokman D. evinin balkonundan, Ahmet Pekyen’i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Cinayet şüphelisi Lokman D. evinde gözaltına alındı. Lokman D.’nin önceki akşamki tartışmada, Pekyen Ailesi’nin üyelerini “Sizi öldüreceğim” diye tehdit ettiği iddia edildi.



SPORU BIRAKMIŞTI



Ortaokul yıllarında Milli Takım’a seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası’nda 6’ncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi’nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.