Eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlu Güven Yılmaz, 17 gün arayla koronavirüse yenildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Flaş PCR testi kararı Valilik duyurduFlaş PCR testi kararı! Valilik duyurdu#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
Fenerbahçe ile Galatasarayı birbirine düşürdü, şimdi zorla...Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü, şimdi zorla...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının üstünlüğü sona erdi’Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batının üstünlüğü sona erdi’#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ele geçirilmesi imkânsız diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat'Ele geçirilmesi imkânsız' diye tanımlanıyordu: Son derece kritik bir hat#Terör
Çok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulunduÇok konuşulacak keşif: Korona atlatanların kanında bulundu!#Uzun Kovid
6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanında6 motor, 32 tekerlek, boş ağırlığı 285 ton... Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'nda#Mriya
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Evlilik teklifi trajediye dönüştü: 1 ölü, 1 yaralıEvlilik teklifi trajediye dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı#Kanada
Korkutan harita Prof. Dr. Şenden canlı yayında dikkat çeken açıklamaKorkutan harita! Prof. Dr. Şen'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#Prof. Dr. Orhan Şen
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteriTuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri #Cardi B.
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
HABERLERGündem Haberleri

Eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlu Güven Yılmaz, 17 gün arayla koronavirüse yenildi

#Koronavirüs#Temel Yılmaz#Güven Yılmaz
Eski milletvekili Temel Yılmaz ve oğlu Güven Yılmaz, 17 gün arayla koronavirüse yenildi

Gümüşhane AK Parti eski Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla yaşamlarını yitirdi.

Haberin Devamı

Ankara’da yaşayan AK Parti Gümüşhane 22'nci dönem Milletvekili Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi süreci başlayan Yılmaz’ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül’de hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Güven Yılmaz’ın, babası Temel Yılmaz’dan 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yılmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İlgili Haberler:

Flaş PCR testi kararı! Valilik duyurduEge ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batının üstünlüğü sona erdi’
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Temel Yılmaz#Güven Yılmaz