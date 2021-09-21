Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dever Orgill 4 maçtır suskunDever Orgill 4 maçtır suskun#TFF 1. Lig
Kolluk Gözetim Komisyonuna 82 bin 208 başvuruKolluk Gözetim Komisyonu'na 82 bin 208 başvuru#İçişleri Bakanlığı
İstanbulda şaşırtan olay Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştıİstanbul'da şaşırtan olay! Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı#İstanbul
Bakan Karaismailoğlu açıkladı Akaryakıt tasarrufu113 milyon liraya ulaşacakBakan Karaismailoğlu açıkladı! Akaryakıt tasarrufu113 milyon liraya ulaşacak#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
Köpeği için business classı kapattıKöpeği için 'business class'ı kapattı!#Hindistan
BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilyadan BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilya'dan#BM
Marcos Alonso, artık diz çökme eylemine katılmayacakMarcos Alonso, artık diz çökme eylemine katılmayacak#Chelsea
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
HABERLERGündem Haberleri

Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören düzenlendi

#Şahin Mengü#TBMM#Tören
Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMMde tören düzenlendi

ANKARA'da, evinde rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73) için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- Tansiyon rahatsızlığı bulunan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, önceki gün Ankara'daki evinde rahatsızlanınca yere düştü. Burnunda kanama meydana gelen Mengü, özel hastaneye kaldırıldı.

Burnunda kırık saptanan Mengü, ameliyata alınacağı sırada hayatını kaybetti. Mengü için TBMM'de tören düzenlendi.

CHP’nin ‘savunan adam’ı hayatını kaybetti

CHP’nin ‘savunan adam’ı hayatını kaybetti

Törene Mengü’nün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İdare Amirleri Ali Şahin, Erkan Haberal, AK Parti grup başkan vekilleri Mahir Ünal, Emin Akbaşoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile milletvekilleri, eski bakanlar ve Mengü'nün eski mesai arkadaşları katıldı.

Törende Mengü için saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okunup, dua edildi. Mengü'nün cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMMde tören düzenlendi



İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİstanbul Boğazı'nda heyecanlandıran dakikalar! Peş peşe sıralandılar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şahin Mengü#TBMM#Tören